Haberler

Çankırı'da öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yangın tatbikatında, öğrencilere yangın anında tahliye ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın ardından yangın güvenliği konularında bilgiler verildi.

Çankırı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının kız ve erkek yurtlarında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği yurtta yangın alarmının çalmasının ardından öğrencilerin tahliyesi sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurda ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmasına başladı.

Yurdun üst katlarında mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bu sırada bir hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Tatbikatın ardından AFAD ekipleri koordinesinde öğrencilere, yangın tüpleriyle alevlere nasıl müdahale edileceği gösterildi.

İş güvenliği uzmanları tarafından da yurt personeline yangın anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, yaptığı açıklamada, yangın anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiğini söyledi.

Yurt personeli ve öğrencilerin yangın anında yapması gerekenleri tatbikat sayesinde bir kez daha gözden geçirdiğini dile getiren Ak, "Başarılı bir çalışma oldu. Ülkemizde maalesef acı olaylar gerçekleşti. Hiç olmazsa bundan sonra acı olaylar yaşanmasın diye tedbir amaçlı büyük ve geniş kapsamlı tatbikat yapıldı. Belirli periyotlarda tatbikatlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
PSG uçağının Bilbao'ya iniş anı yürekleri ağza getirdi

Dünya devini taşıyan uçağın zor anları! Yürekler ağza geldi
title