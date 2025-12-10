Çankırı'da öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı

Çankırı'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının kız ve erkek yurtlarında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği yurtta yangın alarmının çalmasının ardından öğrencilerin tahliyesi sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurda ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmasına başladı.

Yurdun üst katlarında mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Bu sırada bir hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Tatbikatın ardından AFAD ekipleri koordinesinde öğrencilere, yangın tüpleriyle alevlere nasıl müdahale edileceği gösterildi.

İş güvenliği uzmanları tarafından da yurt personeline yangın anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, yaptığı açıklamada, yangın anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiğini söyledi.

Yurt personeli ve öğrencilerin yangın anında yapması gerekenleri tatbikat sayesinde bir kez daha gözden geçirdiğini dile getiren Ak, "Başarılı bir çalışma oldu. Ülkemizde maalesef acı olaylar gerçekleşti. Hiç olmazsa bundan sonra acı olaylar yaşanmasın diye tedbir amaçlı büyük ve geniş kapsamlı tatbikat yapıldı. Belirli periyotlarda tatbikatlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.