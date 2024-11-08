Çankırı'da Yangın Sonrası Dayanışma: 5 Günde Yeniden İnşa Edildi

Çankırı'da 8 kişilik ailenin kaldığı tek katlı ev yandı, gerçek bir dayanışma örneği gösteren köylüler 5 gün gibi kısa bir sürede ailenin evini tamir ederek oturulabilir hale getirdi.

Merkeze bağlı 150 haneli Hasakça köyünde çiftçilik yapan Satılmış Üzülmez ile 5 çocuğu ve annesinin yaşadığı evde 31 Ekim'de elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangından kendi imkanları ile kurtulan ailenin evi kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından bir araya gelen köy sakinleri, aralarında topladıkları paralarla ve kendileri çalışarak sadece duvarları kalan evin çatısını, pencerelerini, zeminini, mutfak dolaplarını, dış cephesini yeniledi.

Evi adeta baştan yapan köy sakinleri, hem Türk Kızılay'ın desteğiyle hem de komşuların yardımıyla ailenin ev eşyalarını da yeniledi.

Yangının ardından hızla çalışmaya başlayan komşular, 5 günde evi tekrar oturulabilir hale getirdi.

Köy muhtarı Vahit Öztürk, AA muhabirine, yangının ardından komşularıyla bir araya gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Ailenin bu sürede köy odasında kaldığını aktaran Öztürk, "Beş gün gibi bir sürede çatımızı, tandırımızı yaptık, içinin de banyosunu, mutfağını yani bütün her şeyini yaptılar. Bu imece usulüyle güzel bir dayanışma oldu. Beş tane çocuğumuz var, iki tane ebeveyn var, bir tane babaanne var. Bunlar yangının ardından köyümüzün odasında 5-6 gündür kalıyorlar. Banyo yok, tuvalet yok, sıkıntılıydı. Beş gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Nasip olursa bugün de temizliğe başladık." ifadelerini kullandı.

Yangının ardından hemen enkaz çalışmalarına başladıklarını ve köy sakinlerinden ekip kurarak evin tamiratı için seferber olduklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir ekip köyümüzden kiremit almaya gitti. Birinci azamız Hidayet Çendek'i görevlendirdim, kendisi zaten ustadır. Çatı çalışmasına başladı. Biz akşam geldiğimizde çatı bitmişti. Köyümüzün ustalarının hepsi çalıştı. Eli keser tutan keser tuttu, kimisi tahtayı verdi. Otuz- otuz beş kişilik bir ekiple çalışmayı sürdürdüler. Kısa zamanda büyük şeyler başardılar. Hasakça tek yürek oldu, tek vücut oldu. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum."

Muhtar azası Hidayet Çendek de köy sakinleri olarak bir kısmının enkazı kaldırdığını, bir kısmının da diğer köylere yardım toplamaya gittiğini belirtti.

Yangının ardından aynı gün evin çatısını onardıklarını belirten Çendek, "Üç, dört gün içinde bu hale getirdik. Boyası, badanası, laminantı, fayansı, kiremidi, tuğlası derken bu şekle getirdik. Vatandaşımızı mağdur etmedik, içine oturacak hale geldi. Ona da çok geçmiş olsun. Yani birlik beraberlik çok güzel bir şey. Herkesin böyle olmasını isterim. Hiç kimse de mağdur olmasın, Allah kimseyi de bu durumlara düşürmesin." dedi.

"Evimiz eski halinden daha güzel oldu"

Yanan evin sahibi Satılmış Üzülmez de yangın anında çıkan patlama sesine uyandıklarını söyledi.

Kapının önündeki garajın çatısının çökmesi sonucu kapıdan çıkamadıklarını, pencereden dışarıya kendilerini attıklarını anlatan Üzülmez, "Ev kül oldu gitti, sadece beton duvarlar kalmıştı. Köylülerimiz sayesinde bu hale getirildi. Mutluluk duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Eşten, dosttan, esnaflarımızdan hepsinden de. Evimiz eski halinden daha da güzel şimdi. Boyası, mutfak dolabı, sıvası, laminantı, fayansı, camları değişti. Dış cephesi boyandı, çatısı yapıldı, garajı ve tandırı yapıldı." dedi.