Çankırı'da yangın çıkan bir ev kullanılamaz hale geldi
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yakadere köyünde Selami Akbıyık'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin büyük bölümü yandı.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel