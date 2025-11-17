Çankırı'da Yaban Hayatı Fotokapana Yakalandı

Çankırı'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanda, kurt ve tilki görüntülendi.

Bir doğasever tarafından yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapan, bölgede bir süre kayıt alarak hayvanların davranışlarını kaydetti.

Görüntülerde, kurt ve tilkinin yiyecek ararken çevreyi kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.