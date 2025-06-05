Çankırı'da Uzlaştırmacılar Haftası Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'da Uzlaştırmacılar Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Çankırı Adliyesi'nde düzenlenen Uzlaştırmacılar Haftası etkinliği, adalet sistemindeki uzlaşmanın önemini vurguladı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, uzlaştırmanın yargıdaki yoğunluğu azalttığını ifade etti.

Çankırı'da Uzlaştırmacılar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çankırı Adliyesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında Çankırı'da ilk kez etkinlik yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığının uzlaştırma konusuna çok önem verdiğini belirten Yücedağ, yargıdaki yoğunluğunun azalmasında da uzlaşmanın rolünün büyük olduğunu ifade etti.

Yücedağ, "Başarılı çalışmalarınız inşallah bundan sonraki yıllarda da devam etsin. Bu noktada çok önemli görev ifa ediyorsunuz. Uzlaştırmayla bir husumetin sonuçlanması, tüm yargı camiamız açısından son derece önemli." dedi.

Uzlaştırma bürosundan sorumlu cumhuriyet savcısı Ataberk Özgen'in konuşmasının ardından en çok olumlu uzlaştırma yapan ve toplum yararına ve sosyal barışa yönelik katkı sağlayan personele teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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