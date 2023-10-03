Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel