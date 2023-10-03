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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 400 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.