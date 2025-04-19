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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Çankırı'da düzenlenen operasyonda bir evde 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu kullanım araçları ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da operasyon düzenlenen evde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak'taki eve operasyon gerçekleştirdi. Baskında 6 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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