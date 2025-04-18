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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Çankırı'da düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; yapılan aramalarda 51 sentetik ecza hapı, 165,09 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 2'si salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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