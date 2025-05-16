Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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