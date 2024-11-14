Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İstihbarat ve Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ilgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda A.Y.H, İ.D, T.G.H. ve N.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.