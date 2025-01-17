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Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Çankırı'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1407 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1407 sentetik ecza hapı ele geçirildi, F.Ü, A.Ü. ve S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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