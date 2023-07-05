Çankırı'da Urumçi Katliamı Protesto Edildi

Çankırı'da İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyelerince, Urumçi kentinde 5 Temmuz 2009'da yaşanan olaylar, 14. yılında protesto edildi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen İHH üyeleri, " Doğu Türkistan'da zulme dur de" yazılı pankart açıp Doğu Türkistan ve Türk bayrakları salladı.

Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, burada yaptığı açıklamada, bugünün Urumçi Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Çin hükümetinin emriyle yüzlerce kişinin öldürüldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını ve on binlerce kişinin tutuklandığını belirten Kale, "Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki sistematik hak ihlalleri, asla görmezden gelinemeyecek, vicdan sahibi herkesin karşısında durması gereken büyük zulümlerdir. Ne yazık ki şu ana kadar ne Birleşmiş Milletler ne İslam İşbirliği Teşkilatı ne de diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirememiştir. Buradan açık bir şekilde çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki insanlık tarihi boyunca ne kadar zulüm ve zalim varsa hepsi tarihe kara birer leke olarak geçti. Ne kadar zulüm ve zalim destekçisi varsa onlar da öyle. Gelin sizler bu zulümleri engellemek için adımlar atın. İnsan haklarına savaş açan, insanlık onurunu çiğneyen ve on yıllardır türlü zulümler işleyen Çin hükümetine gereken yaptırımları uygulayın." ifadelerini kullandı.