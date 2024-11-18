Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Tuz Terapi Projesi ile Astım ve KOAH Hastalarına Umut Oluyor

Çankırı'da Tuz Terapi Projesi ile Astım ve KOAH Hastalarına Umut Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'deki Yer Altı Tuz Şehri'nde gerçekleştirilen 'Daha Güçlü Bir Nefes Projesi' ile astım ve KOAH hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar elde ediliyor. Hastalar, yapılan speleoterapi ve haloterapi uygulamaları sonrasında nefes darlığında azalma ve efor kapasitelerinde artış yaşadıklarını bildiriyor.

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" diye adlandırılan mağarada tedavi gören astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastaları yeniden rahat nefes almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çankırı Valiliği koordinesinde Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından başlatılan "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında hastaların tedavisi yerin 150 metre altında sürüyor.

Proje kapsamında ilk grup olarak Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 astım ve KOAH hastasının tedavisi sonrası yapılan testlerde hastaların efor kapasitelerinde artış yaşandığı, oksijen ihtiyaçlarında azalma seyredildiği ve eskiye göre daha rahat bir nefesle yürüyebildikleri bilimsel olarak kanıtlandı.

Mağarada tedavi gören ikinci grup astım ve KOAH hastalarında da nefes problemlerinde azalma gözlemlendi.

Özel Çankırı Karatekin Hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Tuba Öztürk, AA muhabirine, mağarada tedavi gören ilk gruptan güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Hastaların nefes problemlerinde azalma görüldüğünü belirten Öztürk, "İlk grubumuzdaki hastaların efor kapasitelerinde artış izledik, oksijen ihtiyaçlarında azalma seyrettik. Eskiye göre daha rahat bir nefesle yürüyebildiklerini, kendi günlük işlerini yapabildiklerini gördük. Hepsi güzel bir şekilde buradan ayrıldılar. İkinci grubumuzda da aynı etkileri görmeye başladık. Tekrar testlerimizi alacağız ama günlük takibimizde hastaların daha iyiye gittiğini, nefes darlıklarının azaldığını, bronşların açıldığın izliyoruz." dedi.

Hastalara speleoterapi (doğal mağaralar veya yeraltı madenleri gibi ortamlarda gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi) ve haloterapi (tuz terapisi) olmak üzere iki türlü tedavi yöntemi uygulandığını dile getiren Öztürk, "Tuzun hipertonik yapısı nedeniyle bronşların içerisine girdiğinde bakteri öldürücü etkisi var. Mukusu yıkıcı, parçalayıcı etkisi var ve bronş içerisindeki silyalı epitelin hareketlenmesini sağlıyor, sert mukus tıkaçlarının yumuşamasını ve atılmasını sağlıyor. Bronşlardaki biriken, bronşun sıkışmasına sebep olan materyallerin azalmasını sağlıyor. Hem bronşta genişleme sağlıyoruz, hem mukusları atmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum"

Kocaeli'den gelen KOAH hastası Muammer Aladağ da daha rahat bir nefes almak için projeye katıldığını söyledi. Aladağ, şöyle konuştu:

"İlk önce bir araştırdım, kendi özel aracımla geldim. İki gün burada araştırma gözlem yaptım. Büyük faydasını gördüm, iki gün olmasına rağmen. Daha sonra Yeşilay kapsamında tekrar buraya davet edildim. Şu anda akciğer kapasitemin yüzde yüzünü kullanmaya başladım diyebilirim. Burada 150 metre bir rampa var, oraya koşarak çıkmaya başladım. Önceden bir sefer dinlenerek çıkıyordum, şimdi hızlı adımlarla çıkmaya başladım. Dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki burayı öğrenmişim diyorum."

Kocaeli'den gelen KOAH hastası İbrahim Adalı da 3 senedir oksijen cihazına bağlı olarak yaşadığını dile getirdi.

Çankırı'ya ilk geldiğinde cihazın oksijen seviyesini 7-8'lerde kullandığını, zamanla bu seviyede azalma yaşadığını anlatan Adalı, "Buraya geldiğimde hastaneye çıkarken tekerlekli sandalye ile çıktım. 3 günden beri kendim iniyor, kendim çıkıyorum. Yüzde 60 fayda gördüm. Şimdi oksijen seviyem 3-4'lerde, kendimi daha rahat, dinç hissediyorum." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen 13 yaşındaki astım hastası Esmanur Kartal da koştuğu zaman nefes darlığı yaşadığını, sürekli öksürdüğünü belirterek, artık daha rahat koştuğunu ve daralma yaşamadığını anlattı.

Konya'dan gelen Yücel Yavuz da ev içerisinde bir odadan diğer odaya geçerken bile nefes darlığı yaşadığını, tedavi sonrası daha rahat nefes aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

TSK'dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.