Çankırı'da tuz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çankırı'da bir tuz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çankırı-Ankara kara yolu üzerinde bulunan tuz fabrikasının bir ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Çankırı Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi.

İşçilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar meydana geldi.