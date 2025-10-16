Haberler

Çankırı'da Tüfekle Yaralama Olayı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Çankırı'da husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu A.Ç.D., A.Ç. tarafından tüfekle vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı ama kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÇANKIRI'da husumetlisi A.Ç. tarafından tüfekle vurulan A.Ç.D yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.Ç.D. ve A.Ç. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç. yanında bulunan tüfekle A.Ç.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ç.D. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

