Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü - Haberler

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Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde traktörden düşen ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde traktörden düşen ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Şehit Murat Somuncu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yurtlu, arkadaşlarıyla babasının traktörünü alarak kullanmaya başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden Yurtlu, traktörden düştü. Ağır yaralanan Yurtlu, kaldırıldığı Şabanözü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yurtlu'nun cenazesi, Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Muhammet Ali Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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