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Çankırı'da Traktör Kazası: Adam Hayatını Kaybetti

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Çankırı'da traktörüne yüklediği buğdayları satmaya giderken traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti. Kaza, Yapraklı-Çankırı karayolu hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Kadir Çarkçeviren'in traktörü devrilerek altında kaldı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da traktörüne yüklediği buğdayları satmaya giderken traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti.

Kaza, Yapraklı- Çankırı karayolu hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Çarkçeviren idaresindeki 18 ABL 604 plakalı buğday yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Kadir Çarkçeviren hayatını kaybetti. Kadir Çarkçeviren'in cenazesi olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kadir Çarkçeviren'in traktörüne yüklediği arpa ve buğdayları satmak için yola çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yapraklı Çankırı Güncel Haberler

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