Çankırı'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Muhittin Börekçi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÇANKIRI'da devrilen traktörün sürücüsü Muhittin Börekçi (66), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Şabanözü ilçesi Çerçi köyünde meydana geldi. Muhittin Börekçi'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör, mezarlık bölgesinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Börekçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.