Çankırı'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında M.D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
M.D. idaresindeki 06 YA 2186 plakalı kamyon, Hocahasan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Güncel