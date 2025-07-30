Çankırı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan sürücünün 66 yaşında olduğu öğrenildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

O.K. (66) idaresindeki 69 AAF 306 plakalı otomobil, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde aynı istikamette seyreden M.G. yönetimindeki 55 AAK 463 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ali Koç'tan Chobani ile yapılan imza töreninde Atatürk sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaii'ye ulaştı! İşte ilk görüntüler

Mega deprem sonrası tsunami dalgaları Hawaıı'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.