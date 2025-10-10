Çankırı'da Trafik Kazaları Ulaşımı Aksattı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazaları, İstanbul-Samsun D-100 kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yağmurun etkili olduğu İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Bayındır köyü mevkisinde F.S. (59) idaresindeki 41 AYG 817 plakalı tır ile N.N. (66) yönetimindeki 41 ARC 051 plakalı tır, önlerinde 3 aracın karıştığı hasarlı kazayı görerek durdu.
Bu sırada arkadan gelen K.A'nın (48) kullandığı 05 KA 705 plakalı otomobil, tırlara çarparak durabildi.
Kazalar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunda bekleyen kurtarıcıya da başka bir otomobil çarptı.
Yaklaşık 300 metre ileride ise 3 otomobilin karıştığı başka bir hasarlı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazalarda 05 KA 705 plakalı otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan S.S.A. (21), ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazalar nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.