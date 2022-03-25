Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi - Haberler

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Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev hasar gördü, risk altındaki 6 ev ise tahliye edildi.

İlçeye bağlı 54 haneli Akhasan köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kış döneminde kimsenin bulunmadığı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede, 6 evin daha risk altında olduğu, bu nedenle evlerin tahliye edilmesi gerektiği belirlendi.

Drone ile bölgede modelleme yaparak köyün risk haritasını çıkaran AFAD ekipleri, tahliye kararı verilen konutlar için bölgeye konteyner yerleştirdi.

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

Çankırı'da toprak kayması sonucu bir ev zarar gördü, 6 ev tahliye edildi

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Çankırı, AFAD, Güncel, Haberler

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