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Toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen toprak kayması neticesinde 1 ev zarar görürken 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Akhasan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar suları sebebiyle köyde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması neticesinde köyde boş olan bir evde maddi hasar meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler tarafından riskli durumda bulunan 6 evde yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

(Recep Arslan - Serhat Halit Biçer/ İHA)

Toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

Toprak kayması: 6 ev tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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