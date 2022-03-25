ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ - Haberler

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ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, toprak kayması nedeniyle bir araç garajı yıkıldı. Bölgede risk altındaki 6 ev tahliye edildi.

Akhasan köyünde, Turan Ç.'nin yazlık olarak kullandığı evin bulunduğu alanda, gündüz saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Kayan zemin nedeniyle evin bitişiğindeki araç garajı yıkıldı. Boş olan evin duvarlarında da derin yarıklar oluştu.

Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede 3'ü aktif olarak kullanılan 6 evin daha risk altında olduğu tespit edildi. Evlerdekiler tahliye edilirken, bölgedeki inceleme sürdürülüyor. (DHA)

ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

ÇANKIRI'DA TOPRAK KAYMASI: 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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