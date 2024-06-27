Çankırı'da tır şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
G.Y. (50) idaresindeki 34 EAU 952 plakalı tır, Orta-Şabanözü kara yolu Bulduk köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.