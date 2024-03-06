Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Terör, Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonlarında 10 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Çankırı'da düzenlenen terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda sentetik ecza hapı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, tüfek, tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca trafik denetimlerinde 562 araç sürücüsüne para cezası uygulandı ve 55 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da düzenlenen terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Terörle mücadele, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan operasyon ve denetimlerde 380 sentetik ecza hapı, 5,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 tüfek, 2 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, trafik kanununun muhtelif maddelerinden 562 araç sürücüsüne 1 milyon 393 bin 31 lira para cezası uygulandığı, 55 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Çankırı Güvenlik Trafik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli? Suat Öndaş kimdir? Memleket Partisi Giresun Belediye Başkan Adayı Suat Öndaş kaç yaşında, nereli? Songül Hacıoğlu Dağ kimdir? DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Songül Hacıoğlu Dağ kaç yaşında, nereli? Salih Eskici kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Salih Eskici kaç yaşında, nereli? Çiğdem Bora kimdir? Memleket Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Çiğdem Bora kaç yaşında, nereli? İsmail Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer kaç yaşında ve nereli? Nesrin Ünal kimdir? İYİ Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal kaç yaşında, nereli? Şafak Soy kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy kaç yaşında ve nereli? Necati Topaloğlu kimdir? CHP Rize Belediye Başkan Adayı Necati Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Hikmet Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Hikmet Kaplan kaç yaşında ve nereli? Mustafa Çağlayan kimdir? Memleket Partisi Denizli Belediye Başkan Adayı Mustafa Çağlayan kaç yaşında, nereli? Mustafa Koyuncu kimdir? CHP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu kaç yaşında, nereli? Faruk Bayrakdar kimdir? Yeniden Refah Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar kaç yaşında ve nereli? Ruşen Sever kimdir? Memleket Partisi Bursa Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever kaç yaşında, nereli? Celalettin Mermer kimdir? Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer kaç yaşında ve nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title