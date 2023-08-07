Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Tartışma Sonucu Tüfekle Öldürülen Şahıs

Güncel Haberler

Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde, Ali K. ile Recep Yaman arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali K., tüfekle Recep Yaman'a ateş açarak öldürdü. Olayın ardından Ali K. gözaltına alındı.

Çankırı'da bir şahıs tartıştığı husumetlisini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Ünür köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli oldukları öğrenilen Ali K. (62) ve Recep Yaman (68) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali K. tüfek ile Recep Yaman'a ateş açtı. Recep Yaman vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Recep Yaman kurtarılamadı. Ali K. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Recep Yaman'ın cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title