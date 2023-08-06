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Çankırı'da Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

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Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Danabaşı köyünde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyaları küle döndü.

Çankırı'da bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Danabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir tarlada anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm tarladaki saman balyalarını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında saman balyaları küle döndü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Çankırı Güncel Haberler

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