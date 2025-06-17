Çankırı'da Suçlu Avına Çıkıldı: 25 Kişi Yakalandı

Çankırı'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 25 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Haziran - 16 Haziran tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 25 kişinin yakalandığı, 8 kişinin tutuklandığı belirtildi.

DAEŞ terör örgütü mensubu olmaktan 1 yabancı uyruklu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan 3 kişi, mala verme suçundan 11 kişi, tehdit suçundan 3 kişi ve kasten yaralama suçundan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, "3 narkotik operasyonunda 11 kişi hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde 1,16 gram sentetik uyuşturucu, 262 sentetik ecza hapı ve 131 ekstazi hap ele geçirilmiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 907 araç sürücüsüne 2 milyon 794 bin 602 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 123 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.