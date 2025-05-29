Çankırı'da Suç Operasyonu: 185 Gözaltı, 10 Tutuklama

Çankırı'da Suç Operasyonu: 185 Gözaltı, 10 Tutuklama
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Çankırı'da yapılan operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 185 kişi yakalanırken, 10 kişi tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçakçılık suçları ile ilgili önemli miktarda delil ele geçirildi.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12-26 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 185 kişinin yakalandığı, 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Hırsızlık suçundan 1 kişi, 1 tabanca ve 200 fişek de ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Teröre bilerek ve isteyerek fon sağlama (DEAŞ) suçundan 2, mala zarar verme suçundan 4, tehdit suçundan 8, kasten yaralama suçundan ise 5 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. 4 narkotik ve 2 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, yapılan operasyon ve denetimlerde 20 gram sentetik uyuşturucu, 6,9 gram esrar, 294 adet sentetik ecza hapı, 2 psikotrop madde, 1 ekstazi maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 2 bin 398 araç sürücüsüne 8 milyon 234 bin 464 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 218 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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