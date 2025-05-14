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Çankırı'da Suç Operasyonları: 237 Kişi Yakalandı

Çankırı'da Suç Operasyonları: 237 Kişi Yakalandı
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Çankırı'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 237 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Ayrıca, narkotik operasyonlarında uyuşturucu ve kaçak alkol ele geçirildi.

Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 237 şahsın yakalandığı, 5 kişinin tutuklandığı ayrıca yapılan 6 narkotik operasyonunda da 11 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 31 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığı aktarılan açıklamada, 6,81 gram sentetik uyuşturucu, 8,27 gram esrar, 0,63 gram kokain, 3 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 6,67 gram sentetik kannobinoid ve 10 litre kaçak alkol ele geçirildiği, ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 2504 araç sürücüsüne 9 milyon 184 bin 104 lira tutarında idari işlem uygulandığı, 237 aracın trafikten men edildiği kaydedildi

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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