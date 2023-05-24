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ÇANKIRI'DA SU KANALINA DÜŞEN KARACALAR KURTARILDI

Güncel Haberler

ÇANKIRI'da su kanalına düşen 2 karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANKIRI'da su kanalına düşen 2 karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, cumartesi günü Kızılırmak ilçesi, Karaömer köyünde meydana geldi. Nesli tehlike altında olan iki karaca, sulama kanlına düştü. Kanaldan çıkmak için kilometrelerce koşan karacalar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri, jandarma ve Kızılırmak Sulama Birliği Ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışmalar sonucu kurtarılan karacalar, tekrar doğaya bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

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