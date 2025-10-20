Çankırı'da İstiklal Yolu Yürüyüşü

Çankırı'da sporcular 33 kilometrelik tarihi İstiklal Yolu'nda yürüyüş yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda, Çankırı Dağcılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüşte, 12 sporcu ilk gün Ilgaz-İndağı parkurunda 14 kilometrelik mesafeyi katetti.

İkinci gün ise 20 sporcu Üçoluk Karakolu'ndan Ayan köyüne kadar uzanan 19 kilometrelik mesafede yürüyüş yaptı.

Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada, yürüyüş sırasında tarihi noktaları da ziyaret ettiklerini söyledi.

Tarihi yolda gerçekleştirilen yürüyüşün, hem Milli Mücadele ruhunu yaşatmak hem de doğayla iç içe bir spor deneyimi sunmak açısından anlamlı olduğunu belirten Erkenci, şunları kaydetti:

"İstiklal Yolu yürüyüşünün 16'ncısını İndağ Üçoluk Karakolundan Ayan köyü yakınlarına kadar olan 33 kilometrelik tarihi yol üzerinde gerçekleştirdik. Özellikle İstiklal Yolu'nun en önemli aktörleri arasında yer alan şehit kadınlarımızı temsilen yürüyen kadın sporcularımız başta olmak üzere, katılım sağlayan tüm sporcularımızı gönülden kutluyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."