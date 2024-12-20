Çankırı'da Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı ve Eğitimler Düzenlendi

Çankırı'da muhtarlara yönelik Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, polis vatandaş iş birliğinin kuvvetlendirilmesi, güvenlik hizmetlerine katılım ve desteğin sağlanması, sorunların yerel düzeyde tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve il merkezindeki muhtarlar katıldı.

Çankırı'da pansiyonda kalan öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlendi

Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

Yarışmada Türkçe'nin tarihi süreç içerisinde gelişimine katkı sağlayan önemli yazarlar ve eserleri hakkında sorular soruldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Taşolar, Çankırı Lisesi'ni ziyaret etti

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Lisesi'ne yaptığı ziyarette, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin talep ve isteklerini dinleyen, öğrencilerle kariyer hedefleriyle ilgili sohbet eden Taşolar, öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Vali Taşolar'a İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özdemir Şentürk ve okul müdürü Ahmet Yolcu eşlik etti.

Çankırı'da sağlık personeline Hastane Afet ve Acil Durup Planı eğitimi verildi

Çankırı'da sağlık personeline yönelik, Hastane Afet ve Acil Durup Planı (HAP) eğitimi gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, HAP Yönetmeliği kapsamında il genelinde yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlemler almak, ülke içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda hazırlıkları önceden yapmak ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından yardım almaksızın kendi kendine yeterlilik sağlamak amacıyla oluşturulan HAP planında görev alan personele yönelik eğitim düzenlendiği belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 5 eğitmen tarafından 16 personele eğitim verildiği aktarılan açıklamada, "Eğitim sırasında, afetlerde panik yapılmaksızın etkili sağlık hizmeti sunumunun önemi vurgulanmıştır. Eğitimi başarıyla tamamlayan personelimize katılım belgeleri, eğitmenlerimize teşekkür belgeleri, İl Sağlık Müdürümüz Hüseyin Sarıkaya tarafından takdim edilmiştir. Müdürümüz Sarıkaya, katkıda bulunan herkese teşekkür ederek afetsiz günler dileğinde bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı, esnafla buluştu

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, belediye kiracıları olan esnafla bir araya geldi.

Çerkeş Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda Belediye Başkanı Sopacı, esnafın talep ve isteklerini dinleyerek istişarede bulundu.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erdoğan ile esnaf katıldı.

Çerkeş'te Yerli Malı Haftası kutlandı

Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, yerli malı kullanımın önemine dikkat çekmek için öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.