Çankırı'da Silahlı Kavga: Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Silahlı Kavga: Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın İncik köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Ergül Sönmez yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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