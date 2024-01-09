Çankırı'da silahlı kavga: 7 şüpheli gözaltına alındı
Çankırı'da Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta çıkan silahlı kavgada 7 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma tüfekle ateş açılmasıyla büyüdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çankırı'da çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi Hale Sokak'ta iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tüfekle birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı silahlı kavgayla ilgili H.A, D.A, Ç.A, M.U, E.U, M.U. ve A.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.