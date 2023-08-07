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Çankırı'da silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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Çankırı'nın Ünür köyünde Ali K. ile Recep Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ali K, ruhsatsız tüfeğiyle Recep Y'ye ateş etti. Olay sonucunda Recep Y. hayatını kaybetti. Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ünür köyünde Ali K. (62) ile Recep Y. (68) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, ruhsatsız tüfeği ile Recep Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Recep Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Jandarma Çankırı Güncel Haberler

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