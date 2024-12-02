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Çankırı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Çankırı'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Ordu'dan Sakarya'ya giden bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında aracın içindeki kimse yara almazken, maddi hasar oluştu.

Çankırı'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'dan Sakarya'ya gitmek üzere D-100 kara yolunda seyreden Salih G. yönetimindeki 35 UH 205 plakalı otomobilin Çerkeş'te motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Araçta bulunanlar yara almazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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