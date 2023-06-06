Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.Y. idaresindeki 06 BK 642 plakalı otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Karadayı yol ayrımında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan ve yaralanan H.N. ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.