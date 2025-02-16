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Çankırı'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı

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Çankırı'da düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, sahte içki ve malzemelerine el koydu.

Çankırı'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde, 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe, 50 kullanılmamış metal şişe kapağı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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