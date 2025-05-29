Çankırı'da Sağlıklı Gelecek İçin Öğrencilere Eğitim

Çankırı'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması amacıyla eğitim verildi.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak için imzalanan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" işbirliği protokolü kapsamında Çankırı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında eğitim alan öğrenciler, "sağlık elçisi" olarak yetiştirildi.

Tüm stantlardaki faaliyetlere katılarak eğitimi tamamlayan öğrencilere sürpriz hediyeler de verildi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, AA muhabirine, okuldaki 500 öğrenciyi "sağlık elçisi" olarak yetiştirdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında okula 7 stant kurduklarını dile getiren Bulut, "Öğrencilerimize değişik etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik edici faaliyetlerde bulunduk. İnşallah bugünün sağlık elçileri, yarının sağlıklı toplumlarının temellerini atacak. Stantlarımız arasında ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, el yıkama ve hijyen, sağlıklı beslenme tabağı hazırlama, temel yaşam desteği, onun haricinde UMKE, Kızılay ve Yeşilay stantlarımız vardı. Sağlıklı yaşamın temellerini ilkokul öğrencilerine vermeye çalıştık çünkü eğitim daha küçük yaşlarda başlarsa kalıcı oluyor. Sağlık davranışlarını ancak küçük yaşlarda verebilirsek davranış değişikliğine yol açabiliyoruz." ifadelerini kullandı.