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Çankırı'da Sağlıklı Beslenme ve İmam Hatip Yarışmaları Toplantısı

Çankırı'da Sağlıklı Beslenme ve İmam Hatip Yarışmaları Toplantısı
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Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Sağlıklı Besleniyorum Programı' kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında, sağlıklı beslenme bilincinin artırılması ve öğrencilere yönelik çeşitli öneriler paylaşıldı. Ayrıca İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları'nın tamamlandığı ve başarılı öğrencilere ödüller verildi.

Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, belirlenen pilot okullardaki velilere yönelik programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Murat Saygı, Hareketli Yaşam Koordinatörü Hasan Özgür Altınbilezik, Okul Sağlığı Sorumlusu Mehmet İnal ve diyetisyen Buse Yılmaz tarafından katılımcılara sağlıklı yaşam ve eğitim ortamlarında beslenme faktörleri, risk analizleri ve obeziteye yönelik bilgi aktarıldı.

Programda, öğrencilerin dengeli ve yeterli beslenme konusundaki farkındalıklarının arttırılması, okul kantinlerinde sağlıklı seçeneklerin sunulması ve sınıf içi etkinliklerle beslenme konusunda eğitim verilmesi gibi başlıklar da ele alındı.

Ayrıca, velilerin de programa dahil edilerek sağlıklı beslenme bilinci oluşturulması ve evde de bu alışkanlıkların sürdürülebilmesi için çeşitli öneriler paylaşıldı.???????

İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları tamamlandı

Çankırı'da İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen İmam Hatip Okulları Meslek Yarışmaları kapsamında Kızılırmak ve Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ödül tören düzenlendi.

Törende, ülke genelinde Çankırı'yı mesleki yarışmalarda temsil edecek öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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