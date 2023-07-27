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Çankırı'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Çankırı'da rekor hava sıcaklıklarının ardından kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Çankırı'da sağanak yağış etkili oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da rekor hava sıcaklıklarının ardından kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış kısa süreli etkili oldu.

Çankırı'da dün rekor hava sıcaklığının ardından bugün yağmur sürprizi yaşandı. Akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sağanak yağış yerini kısa sürede serin ve bulutlu havaya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bedirhan Göksu - Güncel

Çankırı Güncel Haberler

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