1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Çankırı'da Sağanak ve Dolu Tarım Alanlarını Vurdu

Çankırı'da Sağanak ve Dolu Tarım Alanlarını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü. Kızılırmak ilçesindeki Kapaklı ve Karamürsel köylerinde ekim için hazırlanan araziler olumsuz etkilendi.

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kızılırmak ilçesine bağlı Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kapaklı ve Karamürsel köylerinde ekim yapılmak için hazırlanan çeltik arazileri sağanak olumsuz etkilendi. Bölgede yapılan ilk incelemede ekim için hazırlanan yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.