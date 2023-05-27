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Çankırı'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çankırı'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve ahırları su bastı. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Türbaşı köyünde 3 ev ile bazı ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü. Evlerini su basan vatandaşlar, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çerkeş itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Belediye ekiplerince bölgede biriken sular için tahliye çalışması yürütülüyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak dolayısıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve ahırları su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Türbaşı köyünde 3 ev ile bazı ahırlar ve tarım arazileri zarar gördü.

Evlerini su basan vatandaşlar, Çerkeş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çerkeş itfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Belediye ekiplerince bölgede biriken sular için tahliye çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel

Jandarma Çankırı Güncel Haberler

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