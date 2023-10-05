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Çankırı'da polis ekipleri siber suçlar konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşları siber suçlara karşı bilgilendirdi. Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, internet alışverişlerinde hesap bilgilerinin güvenliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve oltalama tuzağı gibi konularda bilgi verdi. Dağıtılan broşürlerde, 'Güvenli olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmayın' şeklinde uyarılar yer alıyor.