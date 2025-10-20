Çankırı'da Park Halinde Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sahibinin daha önce başka bir aracının da yandığı öğrenildi.
Yeni Mahalle Fidanlık Yolu mevkisinde Ali D'ye ait otomobilden park halindeyken alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ali D'nin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da yandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel