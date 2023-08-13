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Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

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Sürücüsü öğrenilemeyen 18 ABD 434 plakalı otomobil, Çankırı Kalesi yolunda şarampole devrildi. Kazada, N.A. (40), O.E.A. (12), İ.D. (13), F.A. (16), G.D. (35), B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 18 ABD 434 plakalı otomobil, Çankırı Kalesi yolunda şarampole devrildi.

Kazada, N.A. (40), O.E.A. (12), İ.D. (13), F.A. (16), G.D. (35), B.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Hastanesi İtfaiye Çankırı Güncel Haberler

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