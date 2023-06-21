Çankırı'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Çankırı'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Çankırı'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İ.Ç. (63) idaresindeki 34 EY 0955 plakalı otomobil, Kastamonu- Çankırı kara yolu Aşiyan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki yabancı uyruklu M.İ.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan çocuğu ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel