Çankırı'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Çankırı-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankırı- Ankara kara yolu Kızılırmak Kavşağı'nda meydana geldi. E.S. (42) yönetimindeki 18 ABA 946 plakalı hafif ticari araç ile Ö.E.'nin (66) kullandığı 06 MHY 46 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Ö.S. (44), A.S. (70) ve H.E. (60) yaralandı. İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.E. yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
